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حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. اليكم السبب
حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. اليكم السبب
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حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. اليكم السبب

فن

2023-10-16 | 11:00
حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. اليكم السبب
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Aljadeed
حورية فرغلي تحذّر طليقة حسن شاكوش.. اليكم السبب

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو علّقت من خلاله على أزمة ربط اسمها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وذلك بعدما زجّت الأخيرة باسمها في أكثر من أمر يتعلق بأزمة طلاقها من شاكوش.

وقالت حورية في الفيديو: "أنا من طبيعتي مش بطلع أتكلّم وأردّ بس من كتر ما الموضوع بقى أوفر مش قادرة عايزة أشهدّكم.. الأستاذة ريم طارق طليقة حسن شاكوش اللي أنا معرفهاش خالص وعمري ما شوفتها إلا في فرحها على السوشيال ميديا، وفي برنامج بسمة وهبة، واتقال اسم حورية وتالت حرف ر والناس سابت كل الأسامي ومسكت في اسمي، ومع ذلك سكّت ومتكلمتش إنما يجيلك الجرأة إنك تنزلي وتقولي إن الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش لغاية هنا وستوب".
وأردفت بالقول: "يعني إنتي عايزة إيه بالظبط؟ عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي تريند، أنا أعرف منين البنت اللي كانت معاه، وأنا على فكرة مصوّرة اللي انتي منزّلاه وممكن أرفع عليكي قضية تشهير، وبرضه بعد ما قولتي كده أنا سكت ومش عايزة أتعدى الموضوع اللي أنا مليش علاقة بيه أصلاً، لكن لما تطلعي تقولي أنا معتذرتش لحورية فرغلي... حبيبتي أنا مطلبتش منك تعتذريلي، تعتذريلي على إيه؟ على الفيلم الهندي اللي انتي عاملاه وجايبة اسمي فيه؟".
واختتمت حورية فرغلي حديثها قائلةً: "هو أنا أعرفك يا بنتي؟ أنا أكبر من كده بكتير إنتي بس مش واصلك، وإنك تغلطي فيا وأنا مليش علاقة بالموضوع وعمري ما بجيب سيرة حد وطول عمري في حالي ومش بحب القيل والقال والكلام في الحاجات الغريبة دي، فأنا إنسانة بطبيعتي بحب الهدوء وعايشة لوحدي لأني مبحبش الدوشة وعمري ما بغلط في حد وبحترم الناس كلها، وطالعة أردّ عليكي وبشهّد الجمهور على اللي بقوله عشان الناس تقولي لو أنا غلطت في أي حاجة... الحمد لله تاريخي بيشهد عليا إني مع نفسي وفي حالي ومش بتاعة مشاكل وكويسة جداً مع الوسط وبعتبرهم أهلي، واسم حورية فرغلي متقوليهوش عشان تطلعي تريند".

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