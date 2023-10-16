الرقم خيالي.. محمد صلاح يتبرع بهذا المبلغ للمتضررين في غزة
بعد تعرضه للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تفاعله مع الاحداث الحاصلة في فلسطين، أنهى لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح الجدل الحاصل، حيث تم الإعلان عن تبرعه بمبلغ من المال للمتضررين في غزة.
وفي التفاصيل، خرج المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، عن صمته ليؤكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح بمبلغ كبير، إلا أنه وبحسب ما تم تداوله، فإن محمد صلاح ووكيل أعماله يرفضان الإفصاح عن قيمة المبلغ.
ولاحقا، أشار مصدر في الهلال الأحمر الى ان محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار لاهالي غزة، أي ما يقارب الـ 100 مليون جنيه مصري.