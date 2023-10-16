ايمي سمير غانم تكشف سرا عن حياتها الشخصية وهذا ما قالته عن زوجها حسن الرداد

وفي التفاصيل، قالت إيمي خلال لقاء لها مع برنامج "كلام نواعم": "أنا مبفهمش في حاجة تانية غير التمثيل، فضلت سنتين في حالة صمت بعد وفاة والدي، وبابا وماما كانوا بيحبوا إننا نحب نشتغل ودنيا بدأت الحمد لله، وأنا إن شاء الله هشتغل قريب بس نطمن على أحوال البلاد".

وأضافت الفنانة المصرية في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة والديها، إن حياتها الشخصية تشغلها أكثر من الفن، على عكس زوجها الفنان حسن الرداد، وشقيقتها الفنانة دنيا، مشيرة إلى فشل محاولاتها بأن تبقى "هادئة وراكزة".

وتابعت ايمي سمير غانم أن زوجها حسن الرداد يصفها "بالعجوزة" رغم صغر سنها، لأن شخصيتها في الواقع تميل "للهدوء"، إضافة إلى رغبتها بعدم الخروج من المنزل أو التحدث مع أحد ومخالطة الأشخاص.