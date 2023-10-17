وليد توفيق و معين شريف و جورج شلهوب وعدد من الفنانين يشاركون في الوقفة التضامنية مع اهالي غزة في بيروت

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت وصول بعض الفنانين الى الوقفة التضامنية، التي تم تنظيمها امام مبنى الاسكوا في بيروت.

وظهر في الفيديو عدد من الفنانين منهم وليد توفيق و معين شريف و جورج شلهوب وآخرين.

وكانت قد اصدرت النقابات الفنية في لبنان امس بيانا استنكرت فيه "الصمت المريب والتغاضي عن الحرب المدمرة والممنهجة على قطاع غزة (..) التي تحصد المدنيين".

وأضاف البيان: "نستكر أشد الاستنكار هذا العدوان الآثم ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة"، داعياً إلى وقفة تضامنية يوم غد الثلاثاء، أمام مبنى الإسكوا في وسط بيروت.

وشملت النقابات المشاركة في صياغة البيان، نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، ونقابة محترفي الموسيقى والغناء، ونقابة الفنيين السينمائيين، ونقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة في الشمال، ونقابة شعراء الزجل، ونقابة الفنانين المحترفين، ونقابة الفنانين التشكيليين، ونقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان.

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