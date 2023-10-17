صديقة الصحافي عصام عبدالله تكشف عن اخر صورة التقطها لها
نشرت مراسلة قناة "الجزيرة"، الصحافية اللبنانية كارمن جوخَدار، على حسابها عبر تويتر، صورة كان قد التقطها لها زميلها الصحافي الراحل عصام عبدالله، قبل يوم واحد من وفاته بعد تعرضه وعدد من الصحافيين لاستهداف مباشر من قبل الإسرائيليين، خلال تغطيتهم الاحداث على الحدود اللبنانية الفلسطينية.
وأرفقت كارمن الصورة بالتعليق التالي: "هذه الصورة التقطها الشهيد عصام العبدلله قبل يوم واحد من استهدافنا.. ما زلت في المستشفى وفي جسدي الكثير من آثار الشظايا والآلام وفي قلبي .. الشظية الأكبر خسارة زميل عزيز.. كل الشكر على الرسائل والمحبة والدعم.. أعتذر عن تقصيري في الرد.. محبتي للجميع".
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل عصام، كما تمنوا لـ كارمن وبلقي الصحافيين الذي أصيبوا في الجنوب، الشفاء العاجل.