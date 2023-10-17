إلغاء حفلين لـ ماجدة الرومي في سلطنة عمان.. إليكم التفاصيل

وبحسب ما أشارت صحيفة "القدس العربي"، فإنّ هذه الخطوة جاءت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.وعلى صعيد آخر، كانت السيدة ماجدة الرومي نعت صديقتها الإعلامية الراحلة جيزيل خوري بكلمات مؤثرة، معبرة عن حزنها الشديد لوفاتها، حيث نشرت على حسابها عبر انستغرام، صورة للاعلامية الراحلة، وأرفقتها بالتعليق التالي: "وداعاً يا صديقتي الغالية.. وداعاً يا جيزال الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية ".وتابعت: "كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي، وكم سأفتقد لوجودك بيننا.. يا لؤلؤة الاعلام اللبنانيّ والعربيّ ووجه لبنان الجميل، وحبيبة بيروت السيادة والاستقلال"، خاتمة كلامها بالقول: "لكِ الليلة رحابة السماوات السبع وسلام الربّ وجنّة خُلدِه، ولعائلتك الكريمة ولنا من بعدِك الصبر والسلوان".