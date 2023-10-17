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مرض زينة مكي يقلق متابعيها وهي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
مرض زينة مكي يقلق متابعيها وهي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
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مرض زينة مكي يقلق متابعيها وهي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

فن

2023-10-17 | 07:28
مرض زينة مكي يقلق متابعيها وهي تكشف تفاصيل حالتها الصحية
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Aljadeed
مرض زينة مكي يقلق متابعيها وهي تكشف تفاصيل حالتها الصحية

أقلقت الممثلة اللبنانية زينة مكي، جمهورها ومتابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد أن نشرت مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة، تظهر خضوعها لتصوير شعاعي لظهرها ورقبتها، خلال تواجدها في دبي.

وفي التفاصيل، شاركت زينة مجموعة صور خلال تواجدها في المستشفى، ظهرت فيها بلباس المرضى، كما أظهرت الصور الأخرى تفاصيل التصوير الشعاعي، وأرفقتها بالتعليق التالية: "غريبة الحياة .. سافرت عالامارات بسبب اعمال وندوة وتصوير.. وسبحان الله كل شي وصل لشي تاني."
وتابعت زينة مكي: "على قولة امي، إجا عبد المعين تَيعين، لاقى بدو مين يعينو"، مضيفة: "معلش عم بضحك بس شر البلية ما يُضحك.. الحمدالله على كل شي".
هذا ولم تذكر زينة مكي تفاصيل أكثر عن مرضها، الا انها كانت في وقت سابق قد كشفت عن معاناتها من مرض وراثي في العظام، أخضعها إلى العديد من العلاجات الطبية على مدى سنين طويلة.
 

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