حارس تايلور سويفت يستغني عنها لهذا السبب

قرر الحارس الشخصي للنجمة العالمية تايلور سويفت، الاستغناء عنها والسفر، بالرغم من حاجتها الماسة له في هذه الفترة.



وبحسب ما اشارت التقارير، فإن سبب تخلّى الحارس عن تايلور سويفت، هو من اجل الالتحاق بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانه ضد فلسطين.

وبحسب ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز، فإن تايلور سويفت تحقق حاليا فترة من النجاح والإنجازات، خصوصا بعد النجاح الذي حققه فيلمها الوثائقي Never Say Never إلى جانب جولاتها الغنائية.