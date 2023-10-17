أنغام لـ أفيخاي أدرعي: ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك
هاجمت الفنانة المصرية أنغام، المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، قال فيها: "بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون.. ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم، والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوباً".
من هنا، ردّت أنغام على كلام أدرعي، قائلة: "ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك".
هذا وكانت أنغام قد تفاعلت خلال الأيام الماضية مع الأحداث الحاصلة في فلسطين، طالبةً من جمهورها التبرع لأهل مدينة غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على القطاع.