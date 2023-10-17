أنغام لـ أفيخاي أدرعي: ربّنا ياخدك ويريّحنا من وشّك

هاجمت الفنانة المصرية أنغام، المتحدث بإسم جيش العدو الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعد نشره رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء غزة، قال فيها: "بلاغ مهم إلى سكان حي الزيتون.. ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة للتوجّه جنوباً إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم، والآن نناشدكم في حي الزيتون للتوجّه جنوباً".

