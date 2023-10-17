نجم مسلسل Friends ينشر صورة نادرة مع والده

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A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)
A post shared by Matthew Perry (@mattyperry4)
حذفت الممثلة المصرية غادة عادل، كل صور طليقها المخرج المصري مجدي الهواري، من حسابها في "إنستغرام"، وذلك في أول ردّ فعل لها بعد زواجه من دنيا عبد المعبود، مساء الأحد الماضي.
أكدت الفنانة البحرينية حلا الترك، أنها لا تفكر حالياً بالزواج والارتباط، ولا ترغب باتخاذ هذه الخطوة في الفترة القريبة، لأنها تركز على نجاحها المهني والدراسي.
أكدت عدة مصادر مقربة من موقع "Page Six"، أن زوج النجمة بريتني سبيرز السابق، المغني والممثل "جاستن تمبرليك"، قلق جدًا بشأن إصدار مذكراتها، ولديه فضول قوي لمعرفة ما ستكشفه سبيرز عن علاقتهما.