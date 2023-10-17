نجم مسلسل Friends ينشر صورة نادرة مع والده

نشر الممثل الأميركي "ماثيو بيري"، المعروف بشخصية "تشاندلر بينج" في المسلسل الكوميدي الأشهر "Friends" ، صورة نادرة تجمعه بوالده جون بينيت بيري.



وصدم ماثيو متابعيه بالشبه الكبير بينه وبين والده، حيث ظهر في الصورة التي شاركها على حسابه عبر "إنستغرام" واقفًا إلى جانب والده بجوار طاولة "بلياردو"، وأمام أريكة أرجوانية وصورة كتب عليها "لقد نسيت ما نسيته".

يُشار إلى أن والد ماثيو شارك في إحدى حلقات الموسم الرابع من مسلسل "Friends"، حيث جسد دور والد "جوشوا"، إذ علَّق أحد المتابعين: "انتظر! لقد كان والد جوشوا في الحلقة التي كانت جينيفر ترتدي فيها قميص النوم".