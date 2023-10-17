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ياسمين صبري و تامر حسني يتطوعان في الهلال الاحمر المصري دعما لـ فلسطـين
ياسمين صبري و تامر حسني يتطوعان في الهلال الاحمر المصري دعما لـ فلسطـين
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ياسمين صبري و تامر حسني يتطوعان في الهلال الاحمر المصري دعما لـ فلسطـين

فن

2023-10-17 | 10:17
ياسمين صبري و تامر حسني يتطوعان في الهلال الاحمر المصري دعما لـ فلسطـين
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Aljadeed
ياسمين صبري و تامر حسني يتطوعان في الهلال الاحمر المصري دعما لـ فلسطـين

شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري بتنظيم قوافل المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

 في هذا السياق، نشرت ياسيمن صبري مقطع فيديو على "إنستغرام" ظهرت فيه وهي تعمل مع فريق الهلال الأحمر المصري، معربة عن امتنانها لدعوتها للمشاركة في هذا العكل الإنسان.

ودعت ياسمين جمهورها للتبرع لصالح الجمعية لتأمين المساعدات الغذائية والعلاجية للفلسطينيين المتضررين.

في المقابل، من الواضح ان هناك جهود متواصلة من عدد كبير من الفنانين المصريين لدعم الفلسطينيين، بما في ذلك تامر حسني ومنى زكي وحمادة هلال، الذين أشادوا بالحملات الإنسانية والدعوات للتبرعات لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر.

يُذكر أن الفنانون المصريون نظموا اليوم وقفة تضامنية في نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، رافضين بشدة الانتهاكات الحالية والقصف المستمر على غزة والضفة الغربية.

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