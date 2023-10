زوج بريتني سبيرز السابق قلق من صدور مذكراتها

ونوه المصدر، إلى أنه بينما تتحدث سبيرز عن تمبرليك بقوة في مذكراتها، إلا أنها "لا تستبعد" أي شخص آخر، مضيفًا: "هذه هي الفرصة التي حصلت عليها بريتني أخيرًا لتحكي قصتها، ولا شيء أكثر من ذلك".ومن المقرر أن تصل مذكرات سبيرز التي تحمل عنوان "The Woman in Me" إلى المكتبات في 24 تشرين الاول الجاري.