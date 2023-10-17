حلا الترك تتحدث عن الزواج وهذا ما قالته عن سيلينا غوميز

وخلال حلولها ضيفة على برنامج "الممر"، قالت حلا إنها ترى الصدق والوضوح أهم عنصرين في نجاح الزواج، وأنه يجب على الزوجين أن يكونا واضحين وصادقين بحبهما، ولا يدعيا التفاهم أمام محيطهما.أما حول حلمها الفني، فقد كشفت حلا أنها تتمنى التعاون مع النجمة العالمية سيلينا غوميز، كونها تعتبرها قدورتها الفنية، قائلة: "عيني على سيلينا، فهي نجحت على الرغم من تعرضها للكثير من الصعاب والمشاكل بحياتها"، لافتة إلى أنها تتشابه مع سيلينا بالفترة التي فقدت فيها ثقتها بنفسها، ولم يعد بإمكانها تقبل نفسها وروحها وتفاصيلها، ولكن مع الوقت استطاعت تخطي ذلك واصفة نفسها بـ"الشجاعة والقوية.