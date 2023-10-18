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صادق الصباح يعلق على اخبار خلافه مع قصي خولي : طلبت منه بأن يخفف زعله
صادق الصباح يعلق على اخبار خلافه مع قصي خولي : طلبت منه بأن يخفف زعله
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صادق الصباح يعلق على اخبار خلافه مع قصي خولي : طلبت منه بأن يخفف زعله

فن

2023-10-18 | 04:20
صادق الصباح يعلق على اخبار خلافه مع قصي خولي : طلبت منه بأن يخفف زعله
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Aljadeed
صادق الصباح يعلق على اخبار خلافه مع قصي خولي : طلبت منه بأن يخفف زعله

علق المنتج اللبناني صادق الصباح على الاخبار التي تم تداولها عن وقوع خلاف بينه وبين الممثل السوري قصي خولي بعد استبعاد الاخير من مسسل 2024 المقبل، الذي يعتبر امتدادا لـ 2020 الذي شارك فيه خولي.

وقال الصباح، في حديث مع "فوشيا"، انه قصي سيشارك في بطولة عمل مشترك يتألف من 6  حلقات يتم تصويره في لبنان، وسيعرض بعد دراما رمضان 2024 عبر منصة "نتفلكس"، ذاكرا انه لم يتم اختيار الممثلة الت ستشاركه البطولة بعد.

وحول تصريح قصي خولي الأخير الذي أبدى خلاله عتبه على عدم مشاركته في مسلسل "2024" في حال كان امتدادا لمسلسل "2020"، قال الصباح: "تحدثنا عن هذا الموضوع خلال تواجدنا في منتدى الإعلام العربي الذي انعقد في دبي، وأكدت له أن هذا العمل سيكون امتدادا للجزء الأول من "2020"، وطلبت منه بأن يخفف زعله شوي، فهو جزء لا يتجزأ من عائلة الصباح، وهناك الكثير من الأعمال المشتركة بين الطرفين".

 

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