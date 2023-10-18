نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!

وعبرت الصورة، التي جاءت على شكل رسم عن والدة وابنائها على شكل ملائكة بعد ان استشهدوا جراء الاعتداءات "الاسرائيلية".

وكتبت في تعليق على الصورة بما معناه: "أوقفوا الإبادة الجماعية الآن! .. مجرمو حرب."

واضافت: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالإنسانية ألا يظلوا صامتين".