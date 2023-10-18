نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!

وعبرت الصورة، التي جاءت على شكل رسم عن والدة وابنائها على شكل ملائكة بعد ان استشهدوا جراء الاعتداءات "الاسرائيلية".
وكتبت في تعليق على الصورة بما معناه: "أوقفوا الإبادة الجماعية الآن! .. مجرمو حرب."
واضافت: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالإنسانية ألا يظلوا صامتين".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
حسمت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز حقيقة الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حملها، بعد ظهورها في أكثر من صورة بوزن زائد.
عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صدمتها و حزنها واستيائها من الكارثة الانسانية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة يوم امس.
تحول المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى ساحة لأكبر مجزرة في التاريخ، حيث أحال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من المرضى والنازحين -معظمهم من النساء والأطفال- إلى أشلاء.