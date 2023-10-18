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نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!
نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!
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نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!

فن

2023-10-18 | 04:36
نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!
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Aljadeed
نادين نسيب نجيم عن ما حصل في مستشفى المعمداني: توقفوا الآن!

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة مؤثرة على حسابها عبر انتسغرام، عبرت من خلالها من غضبها وحزنها من "الابادة الجماعية" التي طالت مستشفى المعمداني في غزة امس.

وعبرت الصورة، التي جاءت على شكل رسم عن والدة وابنائها على شكل ملائكة بعد ان استشهدوا جراء الاعتداءات "الاسرائيلية".

وكتبت في تعليق على الصورة بما معناه: "أوقفوا الإبادة الجماعية الآن! .. مجرمو حرب."

واضافت: "يجب على أولئك الذين يؤمنون بالإنسانية ألا يظلوا صامتين".

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