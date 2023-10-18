انغام عن الكارثة الانسانية في مستشفى المعمداني : يرضيك كده يارب؟؟

وكتبت انغام في منشور عبر "اكس": "#مستشفى_المعمداني #غزه يرضيك كده يارب؟؟!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل".
وتفاعل الجمهور مع منشور انغام بشكل كبير ، اذ عبر متابعوها عن تضمنهم مع الشعب الفلسطيني وغضبهم من المجزرة التي ارتُكبت بحقهم امس.
#مستشفى_المعمداني #غزه يرضيك كده يارب؟؟!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
— Angham (@Angham) October 17, 2023
#مستشفى_المعمداني #غزه يرضيك كده يارب؟؟!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسمت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز حقيقة الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حملها، بعد ظهورها في أكثر من صورة بوزن زائد.
عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صدمتها و حزنها واستيائها من الكارثة الانسانية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة يوم امس.
تحول المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى ساحة لأكبر مجزرة في التاريخ، حيث أحال قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من المرضى والنازحين -معظمهم من النساء والأطفال- إلى أشلاء.