راغب علامة يعلق على مجزرة مستشفى المعمداني: سقطت الإنسانية بكل معانيها

وسقط 500 شهيد على الأقل في قصف شنته مقاتلات الاحتلال -مساء أمس الثلاثاء- على ساحة المستشفى الأهلي المعمداني، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

وتفاعل الفنانون العرب مع الحدث، مبدين غضبهم وحزنهم واستيائهم، مما يعيشه الشعب الفلسطيني، وكتب الفنان اللبناني راغب علامة على منصة "اكس" قائلا: "لم أعد أستغرب أي شيء! سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء ، الصورة الآن اصبحت واضحة. وحش صهيوني يستقوي على مدنيين و أطفال ومستشفيات وصحافيين غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن...".