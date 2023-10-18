الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
باسم يوسف يسخر من بيرس مورجان : المنازل في فلسطين ستكون ملائمة لعيد الهالويين!
A-
A+

باسم يوسف يسخر من بيرس مورجان : المنازل في فلسطين ستكون ملائمة لعيد الهالويين!

فن

2023-10-18 | 08:29
باسم يوسف يسخر من بيرس مورجان : المنازل في فلسطين ستكون ملائمة لعيد الهالويين!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم يوسف يسخر من بيرس مورجان : المنازل في فلسطين ستكون ملائمة لعيد الهالويين!

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف ، المقيم في الولايات المتحدة، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على الأحداث الجارية فلسطين.

وفي التفاصيل، أطل باسم يوسف ببرنامج بيرس مورجان الأمريكي على الهواء مباشرة ليؤكد دعمه ومساندة ضحايا فلسطين ما اثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في طريقة خوض النقاش بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الفلسطينيين ، الذين يعانون من التهجير والقتل على يد الاحتلال الإسرائيلي.

النقاش بدأ بسؤال مورجان عن رأيه بما حصل في السابع من تشرين الاول، ليرد انه يرى الامر فظيعا خاصة و ان اهل زوجته يعيشون في غزة ولديها الكثير من الاقارب الذين قصف منزلهم و فقد الاتصال بهم.

وقال باسم يوسف في مستهل حديثه: "في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم انهاء حياة الناس الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة." واضاف مداعبًا: " انا نفسي حاولت انهاء حياتها عدة مرات وفشلت".

ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: "أتفهم دعابتك السوداء يا باسم"، مما أثار غضب باسم وجعله يلقنه درسًا على الهواء قائلًا: "لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أولادنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تأذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك."

وقال ساخرا: "المنازل في فلسطين ستكون ملائمة لعيد الهالويين!".

وعن المحلل السياسي والكاتب الامريكي بن شابيرو قال باسم يوسف: "هو رجل ذكي جدا اتابعه واصدقه، وكان حله الذي اقتبسته، هوانهاء حياة اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وضم اسرائيل لغزة، واي شخص يحاول وقف هذا سيكون ارهابيا"، موضحًا: "لقد انهاء حياة اكثر من 3500 شخص، وقصف مستشفى المعمداني بينما اتحدث الآن، كم عدد يحتاجه شابيرو ليكون سعيدا؟."

وتطرق باسم يوسف خلال اللقاء إلى إحصاء عدد الهجمات والخسائر البشرية التي عانت منها فلسطين خلال السنوات الماضية، مُشيرًا إلى أن إسرائيل تحرص على جعل نفسها الضحية.

وقال باسم يوسف: " إسرائيل تدعو الآن الفلسطينيين إلى ترك غزة والتوجه إلى سيناء، ليحتلوا المنطقة ومن ثم يدعوهم إليها".

وأضاف ساخرا، في اشارة الى ان هذا هو الجواب الذي يحب بيرس سماعه: "أنا أدين حماس فهي سبب كل الشر والمشاكل هناك، ولنا أن نتخيل العالم دون حماس؟، فهي لم تكن موجودة بالفعل في سنوات ماضية لكن استمر قتل الفلسطينيين".

من جهته، وجه المذيع سؤالًا لباسم يوسف، عما إذا كان إسرائيلي فماذا سوف يفعل، ليرد عليه الأخير قائلًا: "سأنهي حياة أكبر عدد ممكن من الناس، لأن كافة الظروف تسمح لي بفعل هذا، ولا شئ يوقفني".

وتابع يوسف ساخرا من تعليقات قائلة ان الجيش الاسرائيلي هو الوحيد الذي يحذر المدنيين قبل قصفهم، وعلق "كم هذا لطيف!"

وقال باسم يوسف في تصريحه مقتبسا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات "مؤقتا مع غمزة‘، حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".

واستنكر الإعلامي صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية، والتي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

 

 

اقرأ ايضا في فن

زياد برجي يطلق اغنية "فكروا فينا" قريبا .. من أطفال فلسطين إلى كل العالم
11:04

زياد برجي يطلق اغنية "فكروا فينا" قريبا .. من أطفال فلسطين إلى كل العالم

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإطلاق أغنية خاصة عن فلسطين اثر الاعتداءات "اللاانسانية" التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في غزة لا سيما النساء والاطفال.

11:04

زياد برجي يطلق اغنية "فكروا فينا" قريبا .. من أطفال فلسطين إلى كل العالم

يستعد الفنان اللبناني زياد برجي لإطلاق أغنية خاصة عن فلسطين اثر الاعتداءات "اللاانسانية" التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين في غزة لا سيما النساء والاطفال.

ماجدة الرومي عن الكارثة الانسانية في مستشفى المعمداني: قلبي لم يعد يحتمل
10:59

ماجدة الرومي عن الكارثة الانسانية في مستشفى المعمداني: قلبي لم يعد يحتمل

عبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن صدمتها و حزنها واستيائها من الكارثة الانسانية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة يوم امس.

10:59

ماجدة الرومي عن الكارثة الانسانية في مستشفى المعمداني: قلبي لم يعد يحتمل

عبرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن صدمتها و حزنها واستيائها من الكارثة الانسانية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في مستشفى المعمداني في غزة يوم امس.

هل توقعت ليلى عبد اللطيف كـارثة مستشفى المعمداني في فلســطين ؟
09:05

هل توقعت ليلى عبد اللطيف كـارثة مستشفى المعمداني في فلســطين ؟

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة ضمن برنامج كتاب الشهرة في موسمه الثاني الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

09:05

هل توقعت ليلى عبد اللطيف كـارثة مستشفى المعمداني في فلســطين ؟

حلت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة ضمن برنامج كتاب الشهرة في موسمه الثاني الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على شاشة الجديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023