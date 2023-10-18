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محمود نصر يدخل المستشفى بسبب ستيفاني عطالله في كريستال.. ماذا حصل؟
محمود نصر يدخل المستشفى بسبب ستيفاني عطالله في كريستال.. ماذا حصل؟
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محمود نصر يدخل المستشفى بسبب ستيفاني عطالله في كريستال.. ماذا حصل؟

فن

2023-10-18 | 08:50
محمود نصر يدخل المستشفى بسبب ستيفاني عطالله في كريستال.. ماذا حصل؟
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Aljadeed
محمود نصر يدخل المستشفى بسبب ستيفاني عطالله في كريستال.. ماذا حصل؟

يواصل مسلسل "كريستال" جذب المشاهدين بسبب أحداثه المشوقة، والتي يتابعها الجمهور العربي عن كثب، ويتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

وفي التفاصيل، تصاعدت أحداث مسلسل "كريستال" في حلقته الثمانين التي عرضت يوم أمس، حيث شهدت الحلقة دخول "فاي، التي تجسد دورها الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، بمشادة كلامية مع حبيبها السابق جواد الذي يجسد دوره الممثل السوري محمود نصر، لينتهي الأمر بطعنه بالسكين عن طريق الخطأ، بعدما رفضت الحديث معه عن السبب الذي جعلها تعود لقصر عائلة "كرم".
وتدخل "عليا – التي تجسد دورها الممثلة اللبنانية باميلا الكيك إلى القصر، وتشاهد الواقعة بعينها، لتنقل "جواد" مسرعة إلى المستشفى، وسط تفكيرها بطريقة تبرئة "فاي" من الحادثة، من أجل مشاعر شقيقها "باسل - خالد شباط" الذي اقترب موعد وفاته بحسب الأطباء.
 

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