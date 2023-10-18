ماجدة الرومي عن الكارثة الانسانية في مستشفى المعمداني: قلبي لم يعد يحتمل

وفي هذا السياق نشرت ماجدة عبر منصة اكس وقالت: "قلبي لم يعد يحتَمِل كل هذا الاجرام المُقتَرَف بحقّ أهل غزّة! ".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "يا ربّي وإلهي تدخّل لصالحهم يا إلهي تحرّك لنُصرتهم يا إلهي متى يأتي يوم غضبِك على قاتلي أطفال غزّة وأهلها العُزَّل؟!!! يا إلهي قلّ لي مَن لهم سواك مَن؟

مَن؟ مَن يا إلهي؟!!!".