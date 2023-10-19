عابد فهد يعلق على كلام بايدن: بلا مزح ولو!

علق الممثل السوري عابد فهد، على كلام الرئيس الأميركي جو بايدن عقب لقائه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وفي التفاصيل، قال بايدن إن "إسرائيل سترتكب خطأ اذا احتلت قطاع غزة"، ليعيد عابد فهد نشر هذا الكلام على حسابه عبر تويتر، ويعلق عليه بالقول: "عن جد؟ بشرفك ؟ بلا مزح ولو".

هذا وكان عابد فهد قد عبّر عن حزنه بعد مجزرة "مستشفى المعمداني"، حيث كتب في تغريدة عبر تويتر: "منذ عام 48 والصهاينة يقومون بالقتل والتهجير والتدمير".

وسأل: "لماذا التشكيك بمجزرة المعمداني ومن ارتكبها؟ المجرم والمتهم تاريخه حافل بالجريمة، محترف بإتقان والتفنن بالقتل.. لا داعي للسجال.. رفعت الجلسة".

عن جد؟ بشرفك ؟ بلا مزح ولو pic.twitter.com/qPiOFRmyfM — Abed Fahed (@AbedFahed) October 19, 2023