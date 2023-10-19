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أول تعليق من باسم يوسف بعد كلامه عن الاحداث الفلسـ ـطينية: بكرا تقلبوا عليا تاني
أول تعليق من باسم يوسف بعد كلامه عن الاحداث الفلسـ ـطينية: بكرا تقلبوا عليا تاني
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أول تعليق من باسم يوسف بعد كلامه عن الاحداث الفلسـ ـطينية: بكرا تقلبوا عليا تاني

فن

2023-10-19 | 04:50
أول تعليق من باسم يوسف بعد كلامه عن الاحداث الفلسـ ـطينية: بكرا تقلبوا عليا تاني
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Aljadeed
أول تعليق من باسم يوسف بعد كلامه عن الاحداث الفلسـ ـطينية: بكرا تقلبوا عليا تاني

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على الأحداث الجارية في فلسطين.

وفي التفاصيل، خرج باسم عن صمته وعلق لأول مرة بعد احداث كلامه ضجة واسعة عندما أكد دعمه ومساندته لضحايا فلسطين.
ونشر باسم يوسف على حسابه الرسمي عبر منصة اكس وقال: " من عاش بمدح الناس مات بذمهم. بكرا  تقلبوا عليا تاني".
وأضاف باللغة الاجنبية بما معناه: " لقد رأيت هذا الفيلم من قبل".
وتفاعل الجمهور مع المنشور  بشكل كبير وجاء التعليقات على الشكل التالي: " دي كلمة حق يا دكتور"، والبعض الآخر قال: "طول ما انت ماشي مظبوط ماحدش هيقلب عليك".
وكان قد أطل  باسم يوسف ببرنامج بيرس مورجان الأمريكي على الهواء مباشرة ليؤكد دعمه ومساندة ضحايا فلسطين ما اثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في طريقة خوض النقاش بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الفلسطينيين ، الذين يعانون من التهجير وانهاء الحياة على يد الاحتلال الإسرائيلي.
 

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