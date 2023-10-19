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طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح ابنتهما.. هكذا بدت
طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح ابنتهما.. هكذا بدت
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طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح ابنتهما.. هكذا بدت

فن

2023-10-19 | 05:54
طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح ابنتهما.. هكذا بدت
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Aljadeed
طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح ابنتهما.. هكذا بدت

نشرت مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني طليقة الفنان أحمد سعد منشور وشفت عن ملامح ابنتها الثانية "مريم"، بعد مرور ثلاثة أشهر على إنجابها من زوجها السابق أحمد سعد، وذلك في جلسة.

وفي التفاصيل، ظهرت "مريم" في الصور بحالة صحية جيدة، بيّنت خلالها والدتها تعافيها من الأزمة التي تعرضت لها إثر حادث سيارة أليم أثر على "مفصل الفخذ"، وكاد يهدد إعاقتها الدائمة في الحركة.
كما وثقت علياء عبر منشور آخر صورة تجمعها بابنتها الكبيرة "علياء سعد"، وكتبت: "مع لولا"، لتحظى الصورة بتفاعل واسع من قبل المتابعين.
 

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