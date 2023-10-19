فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
علقت الفنانة المصرية يسرا، على كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الاحداث الحاصلة في فلسطين.
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع متابعيها على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو لمقابلة أُجريت مع صاحب أحد المحلات التجارية بالقرب من السفارة الأميركية في عوكر، حيث روى التاجر تفاصيل حرق متجره خلال التظاهرة التي حصلت امام السفارة.
نشر الإعلامي نيشان، على حسابه عبر تويتر، صورة تظهر 4 أطفال فلسطينيين، استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.