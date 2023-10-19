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فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟
فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟
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فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟

فن

2023-10-19 | 06:43
فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟
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Aljadeed
فيديو يورط محمد رمضان لاجل فلسـ ـطين وهو بأقوى رد: مين حيدافع عن عربي زي وزيك؟

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه الرمسي عبر إنستغرام، بدا فيه وهو يخضع لجلستي تدليك و"بديكير" على أنغام أغنية "دوشة".

وعاد و حذف محمد الفيديو بعدما تعرض لهجوم عنيف من قبل متابعيه، مشيرين إلى أنه ليس الوقت المناسب لتداول مثل هذه الفيديوهات، واتهموه بأنه لا يعير أي اهتمام للأحداث في قطاع غزة.
 ولاحقا نشر محمد رمضان فيديو بدا فيه منفعلا، مشيرا إلى ان "المتابعين يطلبون منه إيصال صوته حول القضية الفلسطينية وسأل تريدون ان يصل صوتنا لمن؟ ".
وتابع: "صوتنا يصل لبلدنا التي لديها الجيوش والأسلحة ونشتري السلاح ولكن متى سنستخدمه؟ "
وأضاف محمد رمضان منفعلا: "فين بلدك وفين جيشك قمة الجبن ان نكتب باللغة الإنكليزية لايصال ما يحصل. صوتك يصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب مين حيدافع عن عربي زي وزيك منقول كلام عاقل".

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