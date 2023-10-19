محمد صلاح يثير الجدل في اول ظهور له داعما فلسطين

وفي التفاصيل، ظهر محمد صلاح في الفيديو متحدثا باللغة الإنكليزية، حيث قال بما معناه: "ليس من السهل دائما الحديث في مثل هذا التوقيت الصعب، حيث يوجد الكثير من العنف.. لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع.. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".هذا وشدد محمد صلاح على صرورة أن تتوقف هذه الاحداث والسماح بوصول المساعدات الى فلسطين، اذ قال: "الأمر الواضح الآن هو أنه يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.. الناس هناك في أوضاع مرعبة.. ما رأيناه في المستشفى كان مرعبا.. فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، فسكانها يمرون بأوضاع قاسية.. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".من هنا، أشار محمد صلاح الى ان "سكان غزة يحتاجون إلى الغذاء والماء والدواء"، مناشدا جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من الأبرياء"، خاتما كلامه بالقول: "يجب أن تسود الإنسانية".الفيديو لم يمر مرور الكرام بالنسبة للمتابعين، حيث انهالت التعليقات على الفيديو، اذ اعتبر البعض ان الفيديو تم تنفيذه بتقنية الذكاء الاصطناعي، خصوصا ان محمد صلاح لم يظهر وكأنه يتحدث بطريقة عفوية وطبيعية، اذ علق احد المتابعين قائلا: "على الاقل تحس ان المقطع فعلا حقيقي وغير مفبرك مش نفس مقطع محمد صلاح الي تحس انه معمول بالذكاء الاصطناعي او كانه مخطوف".