بعد 16 عامًا مِن الانتظار ،

رُزِقَ فادي خالد البابا

بأربعة توائم في #غزة .

مها، خالد، محمود، وعبد الخالق.❤️

عُمرُهُم شهر واحد فقط!

ليلة أمس استشهدوا

الأطفال والأمّ والأب!!!!!!

هذا لا يُرضي الله.



The wait was too long: 16 years!

And then?

Fadi El Baba and his wife

were blessed… pic.twitter.com/wrHyUvVu3t