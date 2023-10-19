مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع متابعيها على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو لمقابلة أُجريت مع صاحب أحد المحلات التجارية بالقرب من السفارة الأميركية في عوكر، حيث روى التاجر تفاصيل حرق متجره خلال التظاهرة التي حصلت امام السفارة.

