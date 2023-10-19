الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس
مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس
A-
A+

مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس

فن

2023-10-19 | 10:01
مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع متابعيها على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو لمقابلة أُجريت مع صاحب أحد المحلات التجارية بالقرب من السفارة الأميركية في عوكر، حيث روى التاجر تفاصيل حرق متجره خلال التظاهرة التي حصلت امام السفارة.

وعلقت مايا على الفيديو بالقول: "المقاومة هي حب الوطن والدفاع عنه .. والفلسطينيون ضيوف في وطننا الذي نعشقه وندافع عنه"، خاتمة كلامها بالقول: "وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس وهو طبعًا ليس الحلّ".

اقرأ ايضا في فن

يسرا تعلق على كلام السيسي: الحرب لا تبني أوطانا
10:14

يسرا تعلق على كلام السيسي: الحرب لا تبني أوطانا

علقت الفنانة المصرية يسرا، على كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الاحداث الحاصلة في فلسطين.

10:14

يسرا تعلق على كلام السيسي: الحرب لا تبني أوطانا

علقت الفنانة المصرية يسرا، على كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الاحداث الحاصلة في فلسطين.

"وُلدوا بعد 16 عاما واستشهدوا بالقصف الإسرائيلي" ونيشان يعلّق!
09:16

"وُلدوا بعد 16 عاما واستشهدوا بالقصف الإسرائيلي" ونيشان يعلّق!

نشر الإعلامي نيشان، على حسابه عبر تويتر، صورة تظهر 4 أطفال فلسطينيين، استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

09:16

"وُلدوا بعد 16 عاما واستشهدوا بالقصف الإسرائيلي" ونيشان يعلّق!

نشر الإعلامي نيشان، على حسابه عبر تويتر، صورة تظهر 4 أطفال فلسطينيين، استشهدوا بسبب القصف الإسرائيلي على غزة.

نجمة شهيرة تفضح الإسرائيليين بعدما اعتقلوها: شتموني وكبلوا يديّ وساقيّ
09:04

نجمة شهيرة تفضح الإسرائيليين بعدما اعتقلوها: شتموني وكبلوا يديّ وساقيّ

تصدر اسم الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مجموعة أخبار عن اعتقالها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مواقفها الداعمة لـ فلسطين.

09:04

نجمة شهيرة تفضح الإسرائيليين بعدما اعتقلوها: شتموني وكبلوا يديّ وساقيّ

تصدر اسم الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة في الساعات القليلة الماضية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مجموعة أخبار عن اعتقالها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب مواقفها الداعمة لـ فلسطين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023