مايا دياب عن ما حصل أمام السفارة الأميركية: وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع متابعيها على حسابها عبر تويتر، مقطع فيديو لمقابلة أُجريت مع صاحب أحد المحلات التجارية بالقرب من السفارة الأميركية في عوكر، حيث روى التاجر تفاصيل حرق متجره خلال التظاهرة التي حصلت امام السفارة.
وعلقت مايا على الفيديو بالقول: "المقاومة هي حب الوطن والدفاع عنه .. والفلسطينيون ضيوف في وطننا الذي نعشقه وندافع عنه"، خاتمة كلامها بالقول: "وجعكم لا يُفسَر بتخريب أملاك الناس وهو طبعًا ليس الحلّ".