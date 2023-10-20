تعليق طريف من باسم يوسف بعد مقابلته مع بيرس مورغان

نشر مقدم البرامج المصري باسم يوسف، على حسابه عبر تويتر، صورة تظهر عدد المشاهدات التي حققتها مقابلته مع مقدم البرامج البريطاني بيرس مورغان.



وفي التفاصيل، وصل عدد المشاهدات على مقابلة باسم يوسف الى 13 مليون مشاهدة، حيث عمد الى مقارنتها مع مقابلة أُجريت منذ سنة مع أندرو تيت، حيث حققت مقابلة الأخير الرقم نفسه في عام واحد.

وأرفق باسم يوسف الصورة بتعليق استوحاه من اغنية احمد سعد، حيث كتب: "شوف انت جاي منين و انا جاي منين .. شوف انت رحت فين و انا رحت فين .. شوف انت تبقى مين و انا ابقى مين .. ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين"، مضيفا: "حرفيا".