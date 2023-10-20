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انغام تهاجم افيخاي ادرعي وابنها يتدخل ويشتمه
انغام تهاجم افيخاي ادرعي وابنها يتدخل ويشتمه
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انغام تهاجم افيخاي ادرعي وابنها يتدخل ويشتمه

فن

2023-10-20 | 05:33
انغام تهاجم افيخاي ادرعي وابنها يتدخل ويشتمه
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Aljadeed
انغام تهاجم افيخاي ادرعي وابنها يتدخل ويشتمه

تصدر اسم الفنانة المصرية انغام، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومها القوي على المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي افيخاي ادرعي، عقب نشره على حسابه عبر تويتر، رسالة تحذيرية لأهالي أحد أحياء فلسطين.

وفي التفاصيل، أعاد افيخاي ادرعي نشر تغريدة أنغام التي تمنت فيها الموت له، قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وجك"، وعلق عليها قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض، لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية".
وتابع: "أرجو ألا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط الذين هاجموا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".
كلام افيخاي لم يمر مرور الكرام، حيث واجهته انغام بردِ قاس، اذ قالت: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني.. والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور، فاكر؟".
وتابعت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في ٧٣ ورجّع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها.. الإنسانية بريئة من امثالك وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي، والدين بريء من اعمالكم وكذبكم (ولكل فعل رد فعل)".
وختمت انغام كلامها بالقول: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا ارض فلسطين يا اسمك ايه انت!!. وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون .. والحيوانات بريئة من وحشيتكم". 
بدوره عمر، ابن انغام، أعاد نشر تغريدة أفيخاي ادرعي وعلق عليها واصفا إياه بالصرصار ومتوجها له بالشتائم.

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