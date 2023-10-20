الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟
أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟
A-
A+

أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟

فن

2023-10-20 | 06:34
أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟

اعترفت النجمة أديل بطريقة عفوية بأنها كانت تدمن شرب الكحول في العشرينات من عمرها قبل أن تُجري تغييرات في حياتها وتتخلص من هذه المشكلة.

وفي التفاصيل، أكدت أديل خلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس أنها كانت مدمنة على الكحول ولكنها أجرت تغييرات كبيرة في نمط حياتها، مشددةً على أنها لم تشرب الكحول في الأشهر الثلاثة الماضية. إذ قالت: "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".
ولفتت أديل خلال الدردشة مع جمهورها إلى أنها متحمسة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها أنجيلو، حيث قالت: "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عاماً. هل تصدّقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات". وأضافت: "طفلي يشبهني كثيراً، لأنني آخذ عيد ميلادي على محمل الجد، منذ صغره وهو يتبنى وجهة نظري نفسها".
 

اقرأ ايضا في فن

نجمة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. اليكم السبب
09:04

نجمة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. اليكم السبب

تعرضت الممثلة التركية ايفريم ألاسايا لهجوم حاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها حالة الحداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

09:04

نجمة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. اليكم السبب

تعرضت الممثلة التركية ايفريم ألاسايا لهجوم حاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها حالة الحداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

خطوة لافتة من بسمة بوسيل لدعم الشعب الفلسطيني
08:49

خطوة لافتة من بسمة بوسيل لدعم الشعب الفلسطيني

<

أعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل على صفحة علامتها التجارية الخاصة عبر "إنستغرام"، دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وذلك بالتبرع بكامل أرباح شهر تشرين الأول لصالح أهالي غزة المحاصرين.

08:49

خطوة لافتة من بسمة بوسيل لدعم الشعب الفلسطيني

<

أعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل على صفحة علامتها التجارية الخاصة عبر "إنستغرام"، دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وذلك بالتبرع بكامل أرباح شهر تشرين الأول لصالح أهالي غزة المحاصرين.

شاهدوا لحظة سقوط أصالة على المسرح أمام الجميع في حفلها بالرياض
08:13

شاهدوا لحظة سقوط أصالة على المسرح أمام الجميع في حفلها بالرياض

تصدر اسم الفنان السورية اصالة الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حفلها الأخير بالرياض.

08:13

شاهدوا لحظة سقوط أصالة على المسرح أمام الجميع في حفلها بالرياض

تصدر اسم الفنان السورية اصالة الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حفلها الأخير بالرياض.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023