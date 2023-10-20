أديل تعترف للجمهور بإدمانها.. ماذا قالت؟

وفي التفاصيل، أكدت أديل خلال دردشة أجرتها مع معجبيها على هامش عروض Weekends with Adele في لاس فيغاس أنها كانت مدمنة على الكحول ولكنها أجرت تغييرات كبيرة في نمط حياتها، مشددةً على أنها لم تشرب الكحول في الأشهر الثلاثة الماضية. إذ قالت: "لقد توقفت عن الشرب، وهذا أمر ممل. كنت مدمنة على الكحول في العشرينات من عمري، لكنني أفتقدها الآن".ولفتت أديل خلال الدردشة مع جمهورها إلى أنها متحمسة للاحتفال بيوم ميلاد ابنها أنجيلو، حيث قالت: "هذا الأسبوع سيصبح عمر ابني 11 عاماً. هل تصدّقون ذلك؟ لدينا أسبوع مكتظ بالاحتفالات". وأضافت: "طفلي يشبهني كثيراً، لأنني آخذ عيد ميلادي على محمل الجد، منذ صغره وهو يتبنى وجهة نظري نفسها".