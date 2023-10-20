سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود: أبيضاني وحلو! ومعتصم النهار يعلق

شعره كيرلي وأبيضاني وحلو pic.twitter.com/XXtxwd3Kxq — ⭐️معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) October 20, 2023

وفي التفاصيل، يظهر الفيديو سيدة فلسطينية فقدت ابنها ويُدعى "يوسف"، في القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى، حيث راحت تبحث وزوجها عنه سائلة كل شخص تصادفه ما إذا كان رأى ابنها، اذ قالت: "اسمه يوسف، عمره 7 سنين.. شعره كيرلي وابيضاني وحلو".وبعد البحث في كافة الأقسام، عُثر على الطفل يوسف وقد فارق الحياة، لتنهار والدته بالبكاء، بينما تأثر جميع الحاضرين بما حصل.من جهته، علق معتصم النهار على هذا الفيديو، مكررا ملة والدة الطفل، اذ كتب: " شعره كيرلي وأبيضاني وحلو"، في حين انهالت تعليقات المتابعين، اذ كتبت احداهن: "شيء غير معقول.. يا رب ألطف فيهم.. لا يمكن مواساتهم لا يمكن".