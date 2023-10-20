شاهدوا لحظة سقوط أصالة على المسرح أمام الجميع في حفلها بالرياض

وفي التفاصيل، أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلًا غنائيًّا ضمن فعاليات "مهرجان الغناء بالفصحى" لعام 2023، وذلك يوم أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، وقدَّمت وصلة غنائية لأشهر الأغاني، فغنت لفيروز "‘أعطني الناي"، ولمصطفى نصري "يا حبيبي"، ولأم كلثوم أغنية "هذه ليلتي"، وغيرها.

وفي موقف لافت، انتشر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت من خلاله أصالة للسقوط على خشبة المسرح لدى محاولتها الوصول إلى أحد معجبيها الذي كان واقفًا في الأسفل ممسكًا بوردة يريد منحها إياها، حيث تعرقلت بفستانها الطويل، ليسارع أحد رجال الأمن باتجاهها لمساعدتها على الوقوف.

ونهضت أصالة وتجاهلت الموقف الذي حصل، مكملة طريقها ناحية الجمهور لأخذ الوردة، وعادت إلى المسرح بشكل بطيء خشية تكرار السقوط.