خطوة لافتة من بسمة بوسيل لدعم الشعب الفلسطيني

وفي التفاصيل، نشرت الصفحة الرسمية لمتجر بسمة بوسيل صورة لعلم فلسطين، مع التعليق التالي: "انضم إلينا في دعم القضية... انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة... سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

وكان الفنان المصري أحمد فهمي قد أعلن عن تبرّعه بنسبة من أرباح سلسلة مطاعمه الخاصة طوال شهر تشرين الأول الجاري، لصالح الهلال الأحمر المصري والمساعدات في غزة.