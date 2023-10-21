فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، نشرت هدير مقطع فيديو، ظهرت خلاله طفلة فلسطينية تُعاني من الاختناق إثر تعرض منزلها للقصف، وعلقت قائلة: "عندي استعداد كامل إني آخدها وأتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا، لو في إمكانيه لده أنا مستعدة، ده أنا أتمنى آخدهم كلهم بس إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي أقدر أوصلها؟.يذكر أن هدير عبد الناصر، بدات شهرتها بعد مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، وشارك في بطولته كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، قصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.