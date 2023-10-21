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فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل
فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل
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فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل

فن

2023-10-21 | 03:53
فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل
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Aljadeed
فنانة شهيرة تعلن نيتها لتبني طفلة فلسطينية.. اليكم التفاصيل

أعلنت الفنانة المصرية هدير عبد الناصر، على حسابها الشخصي عبر "إنستغرام" عن استعدادها لتبني والتكفل بطفلة فلسطينية عانت خلال قصف قطاع غزة، من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، نشرت هدير مقطع فيديو، ظهرت خلاله طفلة فلسطينية تُعاني من الاختناق إثر تعرض منزلها للقصف، وعلقت قائلة: "عندي استعداد كامل إني آخدها وأتكفل بيها في بيتي من غير ما تتريقوا عليا، لو في إمكانيه لده أنا مستعدة، ده أنا أتمنى آخدهم كلهم بس إزاي ده ممكن يحصل؟ إزاي أقدر أوصلها؟.
يذكر أن هدير عبد الناصر، بدات شهرتها بعد مشاركتها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، وشارك في بطولته كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، قصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.
 

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