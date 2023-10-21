نجمة مسلسل كريستال باميلا الكيك تدعم فلسطين على طريقتها الخاصة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، قررت باميلا دعم الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة وذلك عبر منصة انستغرام.

وأطلّت الممثلة باميلا الكيك على متابعيها بصورةٍ ظهرت فيها وهي ترتدي الكوفية الفلسطينيّة، وكتبت على الصورة عبارة "القدس عاصمة فلسطين".