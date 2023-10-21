نجمة مسلسل كريستال باميلا الكيك تدعم فلسطين على طريقتها الخاصة.. هكذا بدت

وفي التفاصيل، قررت باميلا دعم الشعب الفلسطيني على طريقتها الخاصة وذلك عبر منصة انستغرام.
وأطلّت الممثلة باميلا الكيك على متابعيها بصورةٍ ظهرت فيها وهي ترتدي الكوفية الفلسطينيّة، وكتبت على الصورة عبارة "القدس عاصمة فلسطين".
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A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
كشف مغني الراب الكولومبي مالوما، في حفلته الموسيقية الأخيرة التي أُقيمت يوم الخميس الفائت في واشنطن العاصمة عن مفاجأة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانيّة ليال عبود أثناء تواجدها في المستشفى، الأمر الّذي اثار قلق الجمهور على وضعها .
تصدر اسم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الرتند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها على ما يحدث مع أطفال فلسطين.