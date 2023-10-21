الناشطة المصرية رحمة زين تواجه مراسلة سي ان ان امام معبر رفح : انت مجرد دمية!

وفي التفاصيل، انتشرت مقاطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها رحمة وهي توجه كلمات قاسية و معبرة في آن الى كلاريسا وذلك خلال تواجدهما بالقرب من معبر رفح مع وفد بنك الطعام لنقل المساعدات والإمدادات إلى الفلسطينيين المحاصرين، بعدما كانت المراسلة ظهرت في مقطع فيديو وهي تتلقى تعليمات من المخرج بأن تتظاهؤ بالذعر خلال تغطية الاحداث.

وفي الفيديو الذي انتشر عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حاز على اهتمام كبير واعجاب من الجمهور العربي، قالت رحمة لـ كلاريسا: "أين قناتكم من تغطية هذا ما يحدث هنا؟ قولي الحقيقة، أعلم أن لكِ اجندات أجنبية وأنك مجرد موظفة، مجرد دمية، تعالي إلى هنا وخاطبيني كإنسان"، وتوجهت لها بالفعل المراسلة لتستكمل رحمة خطابها مستوقفة كلاريسا وارد، قائلة: "لا سمعتك من قبل اسمعيني الآن، أعلم أنك تتحدثين كما تريد بلدك وحكومتك، لكن دولتك هي من تتحدث عن حرية التعبير، أنتم من خصصتم الديموقراطية وقادتنا لحماس، والآن تشاهدون الاحتلال ونشاهد نتيجة صمتكم، سوء تقديمكم لشعوبنا".

وتابعت رحمة: "نحن نساند فلسطين والفلسطينيين والعرب، غيروا خطابكم، أنتم من تملكون كل شيء، وهذه المشكلة، تملكون الأمم المتحدة وهوليوود وكل الأبواق، أصواتنا يجب سماعها، أثناء مشاهدة قناتكم بدلا من أن نحزن ونعزي موتانا وهؤلاء الأولاد الفلسطنيين، تعاملنا مع سوء تقديمكم وإهانتكم للعرب".