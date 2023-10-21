باسم يوسف يوجه رسالة قاسية لـ بيرس مورغان بعد حصول مقابلته على رقم مشاهدات قياسي

وتم تداول لقطات من المقابلة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور العربي بشكل واسع مع محتوى المقابلة، الذي اعتبر ردًا قويًا على التضليل الإعلامي الغربي بشأن الأوضاع في فلسطين.

ولم يقتصر التفاعل على الجمهور العربي فقط، بل تلقى يوسف إشادة من رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، الذي أشاد بأداء يوسف ووصفه بأنه قام بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام.

ومنذ بث المقابلة، يواصل يوسف تفاعله مع جمهوره العربي والغربي بأسلوبه المعتاد، الذي يحمل رسائل ساخرة، وفي هذا السياق، شارك يوسف صورة تُظهر نسبة المشاهدة التي حققتها المقابلة، وأشار إلى أنه قد أحرز هذا الإنجاز في يومين فقط.

كما استخدم تعليقًا طريفا من أغنية "وَسّع وَسّع" للفنان المصري، موجهًا إياها إلى بيرس مورغان بشكل ساخر.

وتوجه باسم إلى مورغان قائلاً: "ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين حرفياً"، و"تابع: "شوف انت جاي منين و انا جاي منين، شوف انت رحت فين وأنا رحت فين، شوف انت تبقى مين وأنا ابقى مين".