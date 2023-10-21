الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية &quot;دعم فلسطين&quot;
أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"
A-
A+

أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"

فن

2023-10-21 | 06:49
أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"

حث عدد كبير من الشخصيات البارزة في مصر، المواطنين على المشاركة في التظاهرات الرافضة للحرب التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، معبرين عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ورفضهم للتهجير الجماعي والعنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

من بين هؤلاء الشخصيات، أصدر رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والسيناريست مدحت العدل بيانًا يدعو فيه الجماهير على التجمع أمام منصة النصب التذكاري للتعبير عن غضبهم إزاء الوضع في فلسطين، مؤكدًا على أهمية توحيد الشعوب العربية لدعم القضية الفلسطينية.

بدورها، ناشدت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على تويتر بالانضمام إلى التظاهرات لوقف العنف ورفض تهجير الفلسطينيين، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع دعوتها وأشادوا بموقفها تجاه الأزمة الفلسطينية.

كما قام الممثل نضال الشافعي بنشر فيديو على فيسبوك دعا فيه جمهوره إلى الانضمام إلى التظاهرات لدعم القرارات المصرية في مواجهة التهديد الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، حضر وفد من نقابة المهن الموسيقية تظاهرة منصة النصب التذكاري برئاسة الفنان حلمي عبدالباقي، وشارك فيها عدد من المطربين بما في ذلك رنا سماحة وسعد الصغير وحمو بيكا.

وفي نفس السياق، زار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ميناء رفح البري لدعم دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدًا استمرار دعم الفنانين للقضية الفلسطينية بكافة السبل وتأكيد وقوفهم المتحد ضد العدوان الإسرائيلي.

اقرأ ايضا في فن

مالوما يفاجئ الجمهور خلال حفلته.. ماذا حصل؟
08:46

مالوما يفاجئ الجمهور خلال حفلته.. ماذا حصل؟

كشف مغني الراب الكولومبي مالوما، في حفلته الموسيقية الأخيرة التي أُقيمت يوم الخميس الفائت في واشنطن العاصمة عن مفاجأة.

08:46

مالوما يفاجئ الجمهور خلال حفلته.. ماذا حصل؟

كشف مغني الراب الكولومبي مالوما، في حفلته الموسيقية الأخيرة التي أُقيمت يوم الخميس الفائت في واشنطن العاصمة عن مفاجأة.

نجمة لبنانية شهيرة تدخل المستشفى وتقلق الجمهور على صحتها
08:09

نجمة لبنانية شهيرة تدخل المستشفى وتقلق الجمهور على صحتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانيّة ليال عبود أثناء تواجدها في المستشفى، الأمر الّذي اثار قلق الجمهور على وضعها .

08:09

نجمة لبنانية شهيرة تدخل المستشفى وتقلق الجمهور على صحتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانيّة ليال عبود أثناء تواجدها في المستشفى، الأمر الّذي اثار قلق الجمهور على وضعها .

ماغي بو غصن تتأثر بسبب ما يحدث مع أطفال فلسطين: الارض مليانة شياطين
07:42

ماغي بو غصن تتأثر بسبب ما يحدث مع أطفال فلسطين: الارض مليانة شياطين

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الرتند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها على ما يحدث مع أطفال فلسطين.

07:42

ماغي بو غصن تتأثر بسبب ما يحدث مع أطفال فلسطين: الارض مليانة شياطين

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الرتند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها على ما يحدث مع أطفال فلسطين.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023