أشرف زكي يتوجه الى معبر رفح و ياسمين صبري و نضال الشافعي و غيرهم يدعمون مليونية "دعم فلسطين"

من بين هؤلاء الشخصيات، أصدر رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والسيناريست مدحت العدل بيانًا يدعو فيه الجماهير على التجمع أمام منصة النصب التذكاري للتعبير عن غضبهم إزاء الوضع في فلسطين، مؤكدًا على أهمية توحيد الشعوب العربية لدعم القضية الفلسطينية.

بدورها، ناشدت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على تويتر بالانضمام إلى التظاهرات لوقف العنف ورفض تهجير الفلسطينيين، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع دعوتها وأشادوا بموقفها تجاه الأزمة الفلسطينية.

كما قام الممثل نضال الشافعي بنشر فيديو على فيسبوك دعا فيه جمهوره إلى الانضمام إلى التظاهرات لدعم القرارات المصرية في مواجهة التهديد الصهيوني ونصرة القضية الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، حضر وفد من نقابة المهن الموسيقية تظاهرة منصة النصب التذكاري برئاسة الفنان حلمي عبدالباقي، وشارك فيها عدد من المطربين بما في ذلك رنا سماحة وسعد الصغير وحمو بيكا.

وفي نفس السياق، زار نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ميناء رفح البري لدعم دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدًا استمرار دعم الفنانين للقضية الفلسطينية بكافة السبل وتأكيد وقوفهم المتحد ضد العدوان الإسرائيلي.