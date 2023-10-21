وجاء في رسالة بسمة، خلال برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "طلبت من الإسرائيليين سؤال الحكومة: لماذا لم تتحدث عن الأسرى؟ ولماذا يغامر نتنياهو بالأسرى من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء عن القطاع، بمن فيهم الأسرى الموجودون داخل غزة."

وأضافت: "شعب إسرائيل فوقوا أنا قلت إن نتنياهو ليس رئيس وزراء حكيما. هذا شخص متهور ومجرم حرب ولم يتحدث عن الأسرى ولم يهتم بمصيرهم داخل قطاع غزة رغم أن عددهم كبير".

وتابعت: "أنا في رسالتي للشعب الإسرائيلي أقول إنه لابد من إعادة الحسابات والبحث عن حل حتى يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني في سلام، ولابد أن تعرفوا أن فلسطين أرض للفلسطينيين ولا يوجد في التوراة شيء يقول إن إسرائيل مكانها فلسطين".

وأضافت أن هناك أشخاصا في "إسرائيل" يدركون حقيقة ما يحدث ومنهم نائب في الكنيست الإسرائيلي عندما صرح بأن ما يحدث في غزة هو "الهولوكوست"، والذي تفعله إسرائيل في غزة مثل الذي فعله هتلر في اليهود، وتم فرض الإقامة الإجبارية على هذا النائب، والحكومة الإسرائيلية كذابة في كل شيء.

وفينا تعرضت بسمة لهجوم من قبل بعض المتابعين بسبب حديثها باللغة العبرية، بررت بسمة موقفهاقائلة: "عاوزة الشعب الإسرائيلي يعرف بنيامين نتنياهو بيعمل فيهم إيه لأن معظم البوستات المنشورة على السوشيال ميديا نحن فقط الذي نراها لأنها عليها بوك وتعتيم".