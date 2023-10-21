ماغي بو غصن تتأثر بسبب ما يحدث مع أطفال فلسطين: الارض مليانة شياطين

تصدر اسم الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الرتند عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تأثرها على ما يحدث مع أطفال فلسطين.

وفي التفاصيل نشرت ماغي تغريدة على حسابها الرسمي عبر منصة اكس، جاء فيها: " الصغار بس ينتقلوا على السماء ما بيتعذبوا لانن ملائكة. بيجوا اصدقائن الملائكة بياخدوهن لمطرح احلى…".

وأضافت الفنانة اللبنانية: "عند رب العالمين الرحوم الرؤوف. نحنا يلي منبقى عم نتعذب والقلب بيبكي، الحمدلله على نعمة عدالة السماء لان الارض مليانة شياطين".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور ماغي معبرين عن دعمهم لحديثها ومثنيين على انسانيتها.