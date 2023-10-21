مالوما يفاجئ الجمهور خلال حفلته.. ماذا حصل؟

كشف مغني الراب الكولومبي مالوما، في حفلته الموسيقية الأخيرة التي أُقيمت يوم الخميس الفائت في واشنطن العاصمة عن مفاجأة.

وفي التفاصيل، أعرب مالوما عن استعداده لبدء فصل جديد في حياته هو وصديقته سوزانا غوميز، تتمثل في استقبالهما مولودهما الأول.

وفاجأ الراب الكولومبي الجمهور بعرض مقطع فيديو عبر شاشة ضخمة في الحفل يضم عدة لقطات منزلية لطيفة له وغوميز تحتوي علي لحظات رحلة الحمل منذ اكتشافه بالموجات الصوتية، مع استعانته ببعض المؤثرات الضوئية لزيادة حماس الجمهور.