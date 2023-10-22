فيديو لـ طفل فلسطيني يبكي نيشان: كيف تنتهي هذه المجزرة؟

نشر الإعلامي نيشان، على حسابه عبر منصة "أكس"، مقطع فيديو يظهر المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، صغارا وكبارا، نتيجة الاحداث الحاصلة والممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي تجاههم.



وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو احد الأطفال الذي تعرض لاصابة في الرأس، حيث حاول الأطباء اسعافه واجراء العملية له من دون إخضاعه الى "البنج"، ما أدى إلى شعور الطفل بوجع رهيب، فراح يصرخ ويبكي بشدة.

وفي الفيديو عينه، ظهرت قطة احتُجزت تحت الردم نتيجة القصف الإسرائيلي، الا ان عدد من الأشخاص عمدوا الى انقاذها، لتنطلق الى الحياة من جديد.

وعلق نيشان على الفيديو بالقول: "الإنسان والحيوان وَبُؤْس المَصير.. القِطَّة والطّفل!"، خاتما كلامه بسؤال: "كيف تنتهي هذه المجزرة؟".