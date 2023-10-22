اليسا توقف حفلها في ألمانيا بسبب ما يحصل في فلسطـ ـين وتتعرض للانتقاد بسبب ما قالته

وفي التفاصيل، وخلال حفلها الاخير في ألمانيا، تحدثت اليسا عن ما يحصل في فلسطين، مشيرة الى انها لا تستطيع الغاء حفلاتها لأن هذا عملها ومصدر رزقها وطالبة من الجمهور الوقوف دقيقة صمت.

ومن خلال التعليقات، يبدو واضحا ان الجمهور انقسم بين مؤيد و معارض لتصرف اليسا، اذ اشاد البعض بإنسانيتها واشادوا بتصرفها، في حين انتقدها البعض الآخر معتبرين ان دقيقة صمت من أصل حفلة استمرت لساعتين ليست كافية لإيصال الصوت.

وجاء في بعض التعليقات: " عالقليله البسي فستان اسود!"، و" انه يعنني شوفوني مقدرة الوضع وواقفه معهم وهي قاعدة بترقص وبتغني كتر خيرك والله".