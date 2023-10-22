ماغي بو غصن برسالة مؤثرة لـ طفل أُصيب في كارثة "المعمداني"

أعادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، نشر مقطع فيديو على حسابها عبر منصة "اكس"، يظهر طفلا فلسطينيا كان قد أُصيب في مجزرة مستشفى المعمداني التي نفذها العدو الإسرائيلي، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص.



وكان الفيديو قد حاز على تعاطف كبير من قبل المتابعين، إذ ظهر فيه الطفل وهو يرتجف خوفا بسبب صوت القصف الذي يشنه العدو، بينما لا يعرف ما يجري حوله.

وقد أُرفق الفيديو الجديد للطفل بالتعليق التالي: "بحبكم وانا بخير والسلام عليكم.. هل تذكرونه؟ الطفل الذي كانت ترتجف اطرافه؟ هو بخير ونحن لسنا بخير".

من جهتها، تفاعلت ماغي مع الفيديو، اذ علقت عليه قائلة: "الله بطمن قلبنا اكتر واكتر.. يا حبيبي ان شاءالله الضحكة ما بتفارق وجك".