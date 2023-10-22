محمد عساف: تغيرت الملامح ولكن فلسطين صابرة رغم الألم

وفي التفاصيل، نشر محمد عساف على حسابه عبر نتصة "اكس"، رسما كاريكاتوريا يظهر أطفال فلسطين والحزن واضح على وجوههم، حيث أُرفقت الصورة بسؤال: "هل نمتم مطمئنين؟".
وعلق محمد عساف على الصورة بالقول: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلوا بدم بارد.. عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني.. لم يبقَ شيء علي حالة".
وتابع: "لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر.. قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس.. دمروا كل شيء"، خاتما كلامه بالقول: "تغيرت الملامح ولكن غزة لا زالت صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".