محمد عساف: تغيرت الملامح ولكن فلسطين صابرة رغم الألم

لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار ، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلو بدم بارد ، عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني لم يبقي شي علي حالة ، لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر ، قصفو المستشفيات و الجامعات والمدارس والمساجد والكنائس دمرو كل شيئ ، تغيرت الملامح… pic.twitter.com/tieqNkBPMe — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) October 22, 2023

وفي التفاصيل، نشر محمد عساف على حسابه عبر نتصة "اكس"، رسما كاريكاتوريا يظهر أطفال فلسطين والحزن واضح على وجوههم، حيث أُرفقت الصورة بسؤال: "هل نمتم مطمئنين؟".وعلق محمد عساف على الصورة بالقول: "لا زالت غزة تتعرض للظلم والقصف والحصار، بيوت دمرت وعائلات شردت وأطفال رضع ونساء قتلوا بدم بارد.. عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني.. لم يبقَ شيء علي حالة".وتابع: "لم يسلم البشر ولا الشجر ولا حتي الحجر.. قصفوا المستشفيات والجامعات والمدارس والمساجد والكنائس.. دمروا كل شيء"، خاتما كلامه بالقول: "تغيرت الملامح ولكن غزة لا زالت صابرة رغم كل هذا الألم والدمار الكبير".