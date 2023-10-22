حبيب بريجيت ياغي يطلب يدها للزواج وهي توثق اللحظة

وفي التفاصيل، نشرت بريجيت ياغي على خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقاطع فيديو تظهر لحظة دخولها وخطيبها منزل عائلتها، حيث حضّر لها مفاجأة اذ كانت الأرض مفروشة بالورود الحمراء على شكل ممر، ليصلا في نهاية الطريق الى مجسّم بشكل القلب مع كلمة "هل تتزوجيني" باللغة الإنكليزية، حيث جثا على ركبتيه وعرض عليها الزواج.عائلة بريجيت التي كانت بانتظارها وخطيبها وثقت تلك اللحظات المميزة بمقاطع فيديو شاركتها بريجيت مع متابعيها على انستغرام، حيث راح الجميع يردد أغنية "مبروك"، كما صفقوا لها بحرارة معبرين عن حبهم الكبير وسعادتهم بأنها وجدت شريك حياتها الذي ستقضي معه العمر بفرح وحب وسعادة.من جهتها، أرفقت بريجيت ياغي الفيديو بتعليق قالت فيه: " بحبك لاخر نفس ، الله يفرّح قلوب الكلّ"، مضيفة: "الله لا يحرمنا من بعض".