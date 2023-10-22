دخول زينة مكي القفص الذهبي؟! اليكم اول تعليق لها

وفي التفاصيل، اكد زينة ام كل الاخبار التي تتحدث عن دخولها القفص الذهبي قريبا ليس الا شائعات، مشيرة الى انها تعتبره فأل خير، وقالت:" "أعتقد أنها مجرد شائعات، ولكن سأعتبرها فألاً جميلاً".

كما ذكرت مواصفات شريك حياتها المستقبلي، مؤكدة انها لا تضع مواصفات محددة لكنها تريد أن تقوم هذه العلاقة على الاحترام والتفاهم وأن تكون مبنية على الصداقة.