نادين نسيب نجيم تنشر فيديو لها من باريس وتعتذر من الجمهور

وجاء في تعليق نادين: "بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من 10 ايام بس بسبب الظروف طبعاً ما كان اله مطرح ابداً. بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها و عم نعمل جهدنا حتى ندعم الابرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لانه عم يعملوا عليي حمالات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير … طبعاً نحنا ملزمين تكفي شغلنا و التزاماتنا و لكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم و بالمقابل شغلنا مسؤولية علينا وعلى اولادنا والشركات الملتزمين معن. بحبك من كل قلبي و الله ينصركم و يقويكم يا رب ويرحم كل الشهداء".