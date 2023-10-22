نادين نسيب نجيم تنشر فيديو لها من باريس وتعتذر من الجمهور

وجاء في تعليق نادين: "بعتذر عم حط هيدا البوست يلي كان لازم ينزل من 10 ايام بس بسبب الظروف طبعاً ما كان اله مطرح ابداً. بعيداً عن القضية يلي كلنا مؤمنين ومتعاطفين ومتمسكين فيها و عم نعمل جهدنا حتى ندعم الابرياء المدنيين بفلسطين من خلال صفحاتنا بس مجبورة نزل هيك لانه عم يعملوا عليي حمالات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير … طبعاً نحنا ملزمين تكفي شغلنا و التزاماتنا و لكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم و بالمقابل شغلنا مسؤولية علينا وعلى اولادنا والشركات الملتزمين معن. بحبك من كل قلبي و الله ينصركم و يقويكم يا رب ويرحم كل الشهداء".
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
علّقت مدوّنة الجمال السعودية أمل الأنصاري، في مقطع فيديو أطلت من خلاله على حسابها عبر "سناب شات"، على تشبيهها بالفنانة الإماراتية أحلام الشامسي.
بعد الفنانة المصرية انغام، هاجم الفنان المصري أحمد العوضي، أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب منشور كتبه الاخير زعم خلاله هروب قادة المقاومة الفلسطينية وتركهم المدنيين يتعرضون للقصف.
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