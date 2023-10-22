فنان مصري شهير يهاجم المتحدث باسم جيش الاحتلال: ممشينها سحت وسنكحة

وكتب أفيخاي في منشور عبر "فيسبوك": "قادة حماسالبسمة على وجوههم مرتسمة.. سكان غزةوالبؤس والحزن وسواد الحياة على محياهم منحفرة، يعتقدون أنهم هربوا إلى مكان آمن فيه يتنعمون بملاذ الحياة لكنهم نسيوا أن دعاء الفقراء الغزاووين على جرمهم يستجاب، ويد جيش الدفاع طويلة لن يردعها أي شيء من الوصول إليهم".

من جهته، رد العوضي قائلا: "أنت تزعم أنك تحارب الإرهاب وأنت الإرهاب بمعناه الحرفي أنت، لا الأرض اللي عايش فيها أرضك ومغتصبها.. وحتى السلاح اللي بتضرب بيه مش بتاعك والكل بيدعمك.. ممشينها سحت وسنكحة.. وبتقتل أطفال عزل وبتستخدم أعتى الأسلحة في وجه ناس لا تملك طوبة في إيديها يعني عامل بطل على ناس غلابة".