بعد تشبيهها بـ أحلام.. هكذا علقت أمل الانصاري

وفي التفاصيل، قالت أمل في الفيديو: "يا بختي و ياحظي حظها.. أم فاهد الجمال والجاذبية والملح كلها والأناقة كلها... أحبها وأموت عليها".الجدير ذكره أن أحلام سبق أن التقت بالشهيرات على شبكات التواصل الاجتماعي "بنات الأنصاري"، على هامش الحفل الغنائي الضخم الذي أحيته في مملكة البحرين عام 2022 الماضي، حيث ظهرت فاطمة وأمل ومنال ومريم الأنصاري في مقاطع فيديو مع أحلام، التي قالت في أحد المقاطع: "أنتم لازم الحفلة الجاية تكونوا موجودين بنات الأنصاري أحبهن"، فأجابتها خبيرة التجميل أمل الأنصاري: "حبيبة عيني بتعرفي أنا كان المفروض أسافر اليوم وأجّلت الرحلة عشانك".هذا وأطلّت أحلام في فيديو آخر مع مريم الأنصاري، التي تغزّلت بالفنانة الخليجية قائلةً: "أخيراً شوفنا أم فاهد تجننين بالطبيعة مرة صغيرة ما شاء الله".